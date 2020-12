Partita di calcetto (illegale) si trasforma in tragedia: grave un 17enne (Di martedì 15 dicembre 2020) Allo stadio di Marina San Nicola, ieri pomeriggio, durante una Partita di calcetto un ragazzo di 17 anni è stato colpito da una traversa. Nella frazione di Ladispoli si è sfiorata la tragedia, una delle porte del campo ha ceduto ed ha colpito alla testa il ragazzo. Immediatamente avvertito il 118, per il trasporto in ospedale per il ragazzo è stata coinvolta un’eliambulanza, date le gravi condizioni in cui si trovava. Attualmente non si conoscono le condizioni del ragazzo, ma è certo che sia stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Leggi anche: Roma, aspetta la ex sotto casa e le tende un agguato: lei si nasconde e chiede aiuto La ricostruzione e lo stadio abbandonato Dalle prime ricostruzioni il 17enne stava giocando a caletto con degli amici all’interno dello stadio e si sarebbe aggrappato alla traversa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Allo stadio di Marina San Nicola, ieri pomeriggio, durante unadiun ragazzo di 17 anni è stato colpito da una traversa. Nella frazione di Ladispoli si è sfiorata la, una delle porte del campo ha ceduto ed ha colpito alla testa il ragazzo. Immediatamente avvertito il 118, per il trasporto in ospedale per il ragazzo è stata coinvolta un’eliambulanza, date le gravi condizioni in cui si trovava. Attualmente non si conoscono le condizioni del ragazzo, ma è certo che sia stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Leggi anche: Roma, aspetta la ex sotto casa e le tende un agguato: lei si nasconde e chiede aiuto La ricostruzione e lo stadio abbandonato Dalle prime ricostruzioni ilstava giocando a caletto con degli amici all’interno dello stadio e si sarebbe aggrappato alla traversa ...

