MotoGP, Fabio Quartararo: “La Yamaha deve ascoltare le mie linee guida a livello tecnico, nel 2020 troppa incostanza” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fabio Quartararo si lancia con rinnovata fiducia verso la prossima stagione del Mondiale MotoGP 2021. Il francese, dopo un 2019 da protagonista, e un 2020 davvero deludente, prova a rimettere assieme tutti i cocci che si sono creati al termine di mesi quanto mai complicati, sia a livello mentale, sia pensando al feeling con la propria moto. Dal prossimo anno il nativo di Nizza passerà dal team Petronas a quello ufficiale della Yamaha, con il primo obiettivo di trovare una linea ben chiara a livello di impostazione tecnica della moto. Nelle ultime giornate si era fatta largo l’idea di uno scambio di idee e dati con Valentino Rossi. La risposta del “Diablo” è ben differente. “Penso che meno persone ci siano e meglio è – puntualizza a motorsport.com – Quando troppe ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020)si lancia con rinnovata fiducia verso la prossima stagione del Mondiale2021. Il francese, dopo un 2019 da protagonista, e undavvero deludente, prova a rimettere assieme tutti i cocci che si sono creati al termine di mesi quanto mai complicati, sia amentale, sia pensando al feeling con la propria moto. Dal prossimo anno il nativo di Nizza passerà dal team Petronas a quello ufficiale della, con il primo obiettivo di trovare una linea ben chiara adi impostazione tecnica della moto. Nelle ultime giornate si era fatta largo l’idea di uno scambio di idee e dati con Valentino Rossi. La risposta del “Diablo” è ben differente. “Penso che meno persone ci siano e meglio è – puntualizza a motorsport.com – Quando troppe ...

MotoGP, Fabio Quartararo: "Evoluzione Yamaha, troppi piloti creano confusione"

Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi avranno una M1 factory nella stagione MotoGP 2021. Ma chi indicherà la strada da seguire?