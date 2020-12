L' Ue si accorge di essere indietro | Ema accelera sull' ok al vaccino

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel giro di una manciata di giorni, l’zione è evidente. L’Agenzia europea per il farmaco, Ema, sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione alanticovid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. E, secondo la Bild, in Germania le vaccinazioni anti-covid potrebbero iniziare subito dopo Natale, addirittura forse il già il 26 dicembre. Ancora una volta: Germania chiama, Ue risponde. E' stato il governo tedesco a chiedere all'Ema di fare presto e prima. L’Unione Europea in effetti è rimastaa campagna di vaccinazione, già avviata in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, Cina, per non parlare dello Sputnik 5, già in uso in Russia ed esportato in via sperimentale anche in un paese europeo: l’Ungheria di Viktor Orban. E dunque ora l’Ue. Ema aveva annunciato l’ok ...