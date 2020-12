L'orrore dei resti in valigia: si cercano altri cadaveri nei dintorni di Firenze (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Sarebbero almeno tre le valigie rinvenute nelle campagne di Sollicciano (Firenze) contenti i resti saponificati di due cadaveri. S'indaga per l'ipotesi di duplice omicidio e occultamento di cadavere resti umani saponificati occultati in alcune valigie. Un giallo a tinte sempre più fosche quello che sta tenendo banco dallo scorso 10 dicembre, quando il corpo sezionato di un cadavere è stato rinvenuto nelle campagne di Sollicciano, a Firenze. Ieri, gli investigatori hanno ritrovato un terzo trolley contente le spoglie di una seconda vittima. L'opera di un killer seriale o di una setta satanica? Al momento, non si esclude nessuna pista. Intanto, il giallo s'infittisce di retroscena oscuri e dettagli a dir poco inquietanti. resti umani nelle valigie Il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Sarebbero almeno tre le valigie rinvenute nelle campagne di Sollicciano () contenti isaponificati di due. S'indaga per l'ipotesi di duplice omicidio e occultamento di cadavereumani saponificati occultati in alcune valigie. Un giallo a tinte sempre più fosche quello che sta tenendo banco dallo scorso 10 dicembre, quando il corpo sezionato di un cadavere è stato rinvenuto nelle campagne di Sollicciano, a. Ieri, gli investigatori hanno ritrovato un terzo trolley contente le spoglie di una seconda vittima. L'opera di un killer seriale o di una setta satanica? Al momento, non si esclude nessuna pista. Intanto, il giallo s'infittisce di retroscena oscuri e dettagli a dir poco inquietanti.umani nelle valigie Il ...

