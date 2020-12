L'orrore dei resti in valigia, la svolta in un tatuaggio "I due spariti nel 2015" (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio I resti umani potrebbero appartenere ad una coppia di coniugi albanesi scomparsi nel novembre del 2015 da Castelfiorentino. La chiave del giallo potrebbe essere in un tatuaggio svolta nel giallo dei resti umani saponificati ritrovati all'interno di alcune valigie all'esterno del carcere di Sollicciano, a Firenze. Stando alle ultime indiscrezioni, le due vittime potrebbero rispondere all'identità di una coppia albanese, marito e moglie, scomparsi da Castelfiorentino nel novembre del 2015, in circostanze mai chiarite. La chiave del giallo nel tatuaggio La chiave del giallo potrebbe risiedere nel tatuaggio impresso sull'avambraccio di una delle due vittime. Si tratterebbe di un tribale a forma di ancora riportante il nome ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Iumani potrebbero appartenere ad una coppia di coniugi albanesi scomparsi nel novembre delda Castelfiorentino. La chiave del giallo potrebbe essere in unnel giallo deiumani saponificati ritrovati all'interno di alcune valigie all'esterno del carcere di Sollicciano, a Firenze. Stando alle ultime indiscrezioni, le due vittime potrebbero rispondere all'identità di una coppia albanese, marito e moglie, scomparsi da Castelfiorentino nel novembre del, in circostanze mai chiarite. La chiave del giallo nelLa chiave del giallo potrebbe risiedere nelimpresso sull'avambraccio di una delle due vittime. Si tratterebbe di un tribale a forma di ancora riportante il nome ...

