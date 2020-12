Live Benevento-Lazio 0-0: torna la sfida tra i fratelli Inzaghi (Di martedì 15 dicembre 2020) 4'pt Luiz Felipe in proiezione offensiva tenta la conclusione. Respinta dalla difesa del Benevento. 2'pt Subito propositiva la Lazio in avvio. Luis Alberto ha cercato... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) 4'pt Luiz Felipe in proiezione offensiva tenta la conclusione. Respinta dalla difesa del. 2'pt Subito propositiva lain avvio. Luis Alberto ha cercato...

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: 6' DOPPIA OCCASIONE per il Benevento! REINA Insuperabile! #BeneventoLazio! 0-0 LIVE - calciomercatoit : 6' DOPPIA OCCASIONE per il Benevento! REINA Insuperabile! #BeneventoLazio! 0-0 LIVE - infoitsport : Benevento-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - strategic_bets : LIVE (Italy) Benevento Vs Lazio Over 1 FHGL @ 1.85 1u - pasqualinipatri : 12° SERIE A | BENEVENTO-LAZIO 0-0 -