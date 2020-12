Istat | battuta d’arresto per l’export a ottobre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di, per la prima volta da maggio,registra una diminuzione congiunturale (-1,3%) cui contribuisce per quasi due terzi il calo delle vendite di beni di consumo non durevoli verso entrambi i mercati di sbocco, UE (-0,3%) ed extra UE (-2,3%) e di beni intermedi verso i paesi extra UE. Lo rileva l’spiegando che su base annua,torna a registrare una flessione ampia (-8,4%, da +1,1% a settembre), che è però influenzata da movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale), registrate a2019; al netto di queste, la flessione è meno marcata (-6,5%). L’import, invece, registra un nuovo rialzo congiunturale (+1,4%) – dopo il lieve calo di settembre – spiegato per 1,1 punti percentuali dall’aumento degli acquisti di beni strumentali ...