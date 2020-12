Il messaggio di Marika Fruscio: “Nessuna si vergogni delle rotondità. Vantatevi di essere così” (Di martedì 15 dicembre 2020) Le sue forme lasciano spesso senza fiato i suoi follower. Marika Fruscio fa bene ad essere sicura di sé ed orgogliosa del suo corpo. Consapevolezza che ha provato a trasmettere anche alle ragazze che la seguono su Instagram attraverso l'ultimo posto. "QUALCHE ANNO FA ERO COSI... Nessuna vergogna per le rotondità ma grande motivo d orgoglio! E' un messaggio che voglio dare a tutte le ragazze che soffrono per qualche kg di troppo...Vantatevi di essere tanta roba!", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIyrOVQszLN/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 15 dicembre 2020) Le sue forme lasciano spesso senza fiato i suoi follower.fa bene adsicura di sé ed orgogliosa del suo corpo. Consapevolezza che ha provato a trasmettere anche alle ragazze che la seguono su Instagram attraverso l'ultimo posto. "QUALCHE ANNO FA ERO COSI...vergogna per lema grande motivo d orgoglio! E' unche voglio dare a tutte le ragazze che soffrono per qualche kg di troppo...ditanta roba!", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIyrOVQszLN/" Golssip.

___marika_____ : RT @misalvichipu0: AMO il discorso che stanno facendo. l’amore non conosce né sesso, né razza, non ha bisogno di etichette. le persone NON… - ___marika_____ : RT @ehnoamore: “Sono proprio felice di questo aereo, significa che è arrivato il messaggio di affetto fra due uomini, significa che è arriv… - Divo18Divo : LA RIBELLIONE È 'IN CORSO', messaggio di Marika Moretto, 8/12/2020. - Divo18Divo : LA RIBELLIONE È 'IN CORSO', messaggio di Marika Moretto, 8/12/2020. - cicero_marika : A me il live action di #Mulan è piaciuto tanto. È vero, in alcuni punti è diverso dal cartone animato, ma come tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Marika “Qualche anno fa ero così”: la showgirl incoraggia i fan nonostante i kg di troppo Periodico Italiano Torna la rassegna dei poeti apuani

L’obiettivo è quello di valorizzare poeti e scrittori locali per diffondere ulteriormente il messaggio universale della cultura ... Rachele Sforza, Andrea Pennoni, Marika Pucci, Aurora Giardina, ... Farigliano ha festeggiato il patrono San Nicola con l'accensione dell'albero (FOTO)

Per rendere ancora più speciale l'accensione delle luci natalizie sono stati invitati a prendere parte all'evento tutti i primi nati del 2020 ... L’obiettivo è quello di valorizzare poeti e scrittori locali per diffondere ulteriormente il messaggio universale della cultura ... Rachele Sforza, Andrea Pennoni, Marika Pucci, Aurora Giardina, ...Per rendere ancora più speciale l'accensione delle luci natalizie sono stati invitati a prendere parte all'evento tutti i primi nati del 2020 ...