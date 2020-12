Il fratello di Maradona durissimo con Filippo Facci: “vado a prenderlo a casa” (Di martedì 15 dicembre 2020) Continuano le discussioni dopo la morte di Diego Armando Maradona. Mentre si stanno provando ad accertare le cause del decesso, arrivano nuove reazioni e alcune sono state veramente clamorose. Come quella del giornalista Filippo Facci che durante la trasmissioni Tiki Taka ha utilizzato frasi veramente clamorose. “Nella vita era un mediocre, un drogato, ciccione, ladro come quando segnò contro l’Inghilterra! Siete dei complessati! Maradona era diventato un cattivo esempio, un drogato, ciccione, un morto prima del tempo e voi vi offendete perché per voi non era solo un grande giocatore ma era Dio”. La risposta di Hugo Maradona Le dichiarazioni hanno fatto infuriare il fratello Hugo, frasi dure su Radio Kiss Kiss Napoli. “Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) Continuano le discussioni dopo la morte di Diego Armando. Mentre si stanno provando ad accertare le cause del decesso, arrivano nuove reazioni e alcune sono state veramente clamorose. Come quella del giornalistache durante la trasmissioni Tiki Taka ha utilizzato frasi veramente clamorose. “Nella vita era un mediocre, un drogato, ciccione, ladro come quando segnò contro l’Inghilterra! Siete dei complessati!era diventato un cattivo esempio, un drogato, ciccione, un morto prima del tempo e voi vi offendete perché per voi non era solo un grande giocatore ma era Dio”. La risposta di HugoLe dichiarazioni hanno fatto infuriare ilHugo, frasi dure su Radio Kiss Kiss Napoli. “Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo ...

Mediagol : #Maradona, la furia del fratello Hugo: 'Diego drogato e ciccione? Vado a prendere Facci a casa' - SusAnna62468012 : @incazzatae A circa 17/18 anni , Scalfaro e Cossiga qualche anno dopo. Poi Tino Scotti a casa di mia zia a Tarquin… - CalcioWeb : Il fratello di #Maradona durissimo con il giornalista #FilippoFacci - ILOVEPACALCIO : Hugo Maradona risponde agli insulti di Facci: «Uomo senza pa**e, non tocchi mio fratello». Chiambretti si scusa - I… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MARADONA – Il fratello Hugo: 'Ho intenzione di querelare Facci per quello che ha detto su mio fratello, me lo venga a d… -