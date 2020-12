Gran Bretagna, si fa 4 ore in moto d’acqua per vedere la fidanzata. E finisce in manette (Di martedì 15 dicembre 2020) Londra, 15 dic – Un uomo scozzese ha trascorso quattro ore e mezza su una moto d’acqua attraversando il Mare d’Irlanda per visitare la sua ragazza. Una volta giunto all’Isola di Man, è stato incarcerato per aver infranto le regole anti-coronavirus. Non aveva mai guidato una moto d’acqua Dale McLaughlan ha compiuto il coraggioso viaggio dall’Isola di Whithorn in Scozia a Ramsey sull’Isola di Man venerdì, nonostante non abbia mai guidato una moto d’acqua prima d’ora. Il 28enne ha incontrato per la prima volta la sua amata Jessica Radcliffe in una serata fuori a settembre, dopo che gli è stato concesso il permesso di trascorrere quattro settimane lavorando sull’isola, che ha applicato rigide regole di confine durante la pandemia. Quattro ore e mezza nel mare d’Irlanda È necessario ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Londra, 15 dic – Un uomo scozzese ha trascorso quattro ore e mezza su unaattraversando il Mare d’Irlanda per visitare la sua ragazza. Una volta giunto all’Isola di Man, è stato incarcerato per aver infranto le regole anti-coronavirus. Non aveva mai guidato unaDale McLaughlan ha compiuto il coraggioso viaggio dall’Isola di Whithorn in Scozia a Ramsey sull’Isola di Man venerdì, nonostante non abbia mai guidato unaprima d’ora. Il 28enne ha incontrato per la prima volta la sua amata Jessica Radcliffe in una serata fuori a settembre, dopo che gli è stato concesso il permesso di trascorrere quattro settimane lavorando sull’isola, che ha applicato rigide regole di confine durante la pandemia. Quattro ore e mezza nel mare d’Irlanda È necessario ...

