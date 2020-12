Giuseppe Conte: "Nuove restrizioni, ma il Paese non regge un nuovo lockdown" (Di martedì 15 dicembre 2020) Arrivano Nuove misure restrittive per Natale. “Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata” dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa, sottolineando che non si arriverà al lockdown nazionale come in Germania. Altro tema forte, la verifica di Governo. Termine che a Conte non piace. Come rimpasto, “altra brutta parola”. Ma lo stress test sulla tenuta della maggioranza dovrà portare a una rinnovata unità, spiega. “Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l’azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso” afferma il premier, sottolineando che l’esecutivo “deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo se c’è fiducia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Arrivanomisure restrittive per Natale. “Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata” dice il premierin un’intervista alla Stampa, sottolineando che non si arriverà alnazionale come in Germania. Altro tema forte, la verifica di Governo. Termine che anon piace. Come rimpasto, “altra brutta parola”. Ma lo stress test sulla tenuta della maggioranza dovrà portare a una rinnovata unità, spiega. “Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l’azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso” afferma il premier, sottolineando che l’esecutivo “deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo se c’è fiducia ...

