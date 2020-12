Conferenza stampa De Zerbi: «Caputo e Defrel rientrano» (Di martedì 15 dicembre 2020) Roberto De Zerbi ha parlato all vigilia di Fiorentina-Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. Caputo C’è – «Caputo, Defrel e Chiriches rientrano. Vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene, li ho visti bene. À una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa». BENEVENTO – «La gara col Benevento va divisa in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi e il Benevento è ripartito 3-4 volte, basta guardare i numeri del possesso palla e di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Roberto Deha parlato all vigilia di Fiorentina-Sassuolo Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro la Fiorentina.C’è – «e Chiriches. Vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene, li ho visti bene. À una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa». BENEVENTO – «La gara col Benevento va divisa in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi e il Benevento è ripartito 3-4 volte, basta guardare i numeri del possesso palla e di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del ...

