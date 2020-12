Calciomercato Milan, sprint Gomez: assalto al Papu per lo scudetto (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Papu Gomez andrà via dall’Atalanta già a gennaio. Le discrepanze createsi con mister Gasperini non possono risanarsi e così l’addio sembra essere la migliore decisione. Il Milan già durante la gestione Berlusconi aveva come obiettivo portare nella città della Madonnina Alejandro Gomez. Il Papu è uno di quei giocatori capaci di cose straordinarie con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilandrà via dall’Atalanta già a gennaio. Le discrepanze createsi con mister Gasperini non possono risanarsi e così l’addio sembra essere la migliore decisione. Ilgià durante la gestione Berlusconi aveva come obiettivo portare nella città della Madonnina Alejandro. Ilè uno di quei giocatori capaci di cose straordinarie con L'articolo proviene da Inews.it.

