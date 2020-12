Bonus spesa area Nord di Napoli | tutti i comuni dove richiederlo

(Di martedì 15 dicembre 2020) ll Decreto Ristori ter ha rinnovato il buonoper le famiglie in difficoltà economica. Il provvedimento viene finanziato con un fondo di 400 milioni di euro da parte del governo. Grazie a questa misura, persone e famiglie in difficoltà economica possono ricevere contributi economici per acquistare alimenti, farmaci e beni di prima necessità. I buonivengono erogati direttamente daiitaliani. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

