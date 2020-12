Berlusconi apre alle larghe intese, Salvini non chiude. Centrodestra in ordine sparso: solo la Meloni ferma sul No all’inciucio (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre l’uomo che sussurra a Zingaretti, alias Goffredo Bettini, rilascia l’ennesima intervista per lanciare messaggi a Conte, al suo Pd, ça va sans dire a Matteo Renzi e forse pure al Colle sulla necessità di un “adeguamento degli assetti di governo” (termine elegante per “rimpasto”) questa settimana è tempo di vertici a palazzo Chigi. Gli appuntamenti in agenda del premier hanno previsto ieri alle 16.30 l’incontro con una delegazione del M5S composta dal reggente Vito Crimi, dai due capigruppo di Camera e Senato e dai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, mentre alle 19 è stata la volta del Pd con il segretario Zingaretti, il capo delegazione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Cecilia D’Elia e anche in questo caso dai due capigruppo. Se dalle due maggiori componenti che sostengono l’esecutivo la linea non è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre l’uomo che sussurra a Zingaretti, alias Goffredo Bettini, rilascia l’ennesima intervista per lanciare messaggi a Conte, al suo Pd, ça va sans dire a Matteo Renzi e forse pure al Colle sulla necessità di un “adeguamento degli assetti di governo” (termine elegante per “rimpasto”) questa settimana è tempo di vertici a palazzo Chigi. Gli appuntamenti in agenda del premier hanno previsto ieri16.30 l’incontro con una delegazione del M5S composta dal reggente Vito Crimi, dai due capigruppo di Camera e Senato e dai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, mentre19 è stata la volta del Pd con il segretario Zingaretti, il capo delegazione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Cecilia D’Elia e anche in questo caso dai due capigruppo. Se ddue maggiori componenti che sostengono l’esecutivo la linea non è ...

