Belén Rodriguez | che è sempre stata libera di amare chi le pare

(Di martedì 15 dicembre 2020) Maria Belén Rodriguez, 36 anni, da Buenos Aires, tiene banco (anche) per le sue vicende sentimentali da quasi vent’anni. Showgirl, attrice, testimonial, imprenditrice, ha dimostrato di essere re Mida al momento giusto, sapendo dosare le luci della tv a un tutorial via Instagram. Non si butta via niente. Ma se c’è una cosa in cui non è mai stata a calcolare sono gli affari di cuore. Tra ragione e sentimento, Belén ha dimostrato di preferire la seconda. Da sempre si innamora (giustamente) di chi le pare. E poco importa se c’è da dare scandalo, se il «lui» in questione è un pilota di Formula 1 o uno sconosciuto, se è più piccolo o più grande. Ha sdoganato persino la «minestra riscaldata».