Basket | Eurocup 2020 2021 | Bahcesehir-Venezia 108-74 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020)Koleji Istanbul e Umana Reyerhanno dato vita a un match godibile, valido per la decima giornata del gruppo A die terminato 108-74 in favore dei turchi. I due team, matematicamente senza obiettivi europei concreti, hanno rispettato il prestigio dell’appuntamento, regalando momenti di grande. I ragazzi di De Raffaele hanno retto il ritmo agonistico degli avversari sino all’intervallo, crollando inaspettatamente dall’alba del terzo quarto. L’onda d’urto garantita da Tonut si è presto esaurita, così come l’inventiva degli effettivi veneti, annichiliti dallo strapotere fisico e tecnico degli opponenti.ha recitato la parte del leone, sulle spalle di un Green letteralmente incontenibile e autore di 21 punti personali. ...