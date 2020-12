Assicurazioni: Ivass, cause pendenti, a fine 2019 accantonate riserve per 5,3 mld (2) (Di martedì 15 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Assicurazioni: Ivass, cause pendenti, a fine 2019 accantonate riserve per 5,3 mld (2)... - ANSA_Motori : Assicurazioni auto, il premio medio scende a 328 euro #ANSAmotori - HelpConsumatori : #Rcauto, Ivass: nel 2019 premio medio di 328 euro e in calo - DirittoBancario : SHRD2: in GU il Regolamento IVASS su trasparenza della politica di engagement e della strategia di investimento -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni Ivass Assicurazioni: Ivass, cause pendenti, a fine 2019 accantonate riserve per 5,3 mld (2) SardiniaPost Assicurazioni: Ivass, cause pendenti, a fine 2019 accantonate riserve per 5,3 mld (2)

(Adnkronos) - In termini di importo, le cause civili di 1° grado si sono chiuse per il 59% con transazioni, per il 32% con soccombenza dell’impresa e per l’8,7% con esiti favorevoli all’impresa; il ... Nel 2021 i premi medi RCA scenderanno sotto i 328 euro così da risparmiare anche sull’assicurazione auto?

L’IVASS ha da poco comunicato la discesa del premio medio sull’RC auto per l’anno 2019, giunto a 328 euro. Si tratta di una limatura nell’ordine dell’1,5% ... (Adnkronos) - In termini di importo, le cause civili di 1° grado si sono chiuse per il 59% con transazioni, per il 32% con soccombenza dell’impresa e per l’8,7% con esiti favorevoli all’impresa; il ...L’IVASS ha da poco comunicato la discesa del premio medio sull’RC auto per l’anno 2019, giunto a 328 euro. Si tratta di una limatura nell’ordine dell’1,5% ...