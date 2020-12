Alimenti: Amendola, 'stiamo facendo battaglia in Ue, non accettiamo Nutriscore' (Di martedì 15 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) su Notizie.it.

zazoomblog : Alimenti: Amendola stiamo facendo battaglia in Ue non accettiamo Nutriscore - #Alimenti: #Amendola #stiamo… - TV7Benevento : Alimenti: Amendola, 'stiamo facendo battaglia in Ue, non accettiamo Nutriscore'... -

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti Amendola Alimenti: Amendola, 'stiamo facendo battaglia in Ue, non accettiamo Nutriscore' SardiniaPost Alimenti: Amendola, 'stiamo facendo battaglia in Ue, non accettiamo Nutriscore'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Vi confermo la battaglia che stiamo facendo in Europa. Proprio in queste ore la ministra Bellanova è al Consiglio Agrifish a Bruxelles a nome di tutto il Governo, in forma ... Coldiretti: ''Coronavirus taglia un terzo del menù di Natale, 82 euro a famiglia''

La crisi generata dal Covid taglia di 1/3 i menù di Natale degli italiani con una riduzione del 31% della spesa rispetto allo scorso anno ed un valore medio che scende a 82 euro per famiglia. E’ quant ... Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Vi confermo la battaglia che stiamo facendo in Europa. Proprio in queste ore la ministra Bellanova è al Consiglio Agrifish a Bruxelles a nome di tutto il Governo, in forma ...La crisi generata dal Covid taglia di 1/3 i menù di Natale degli italiani con una riduzione del 31% della spesa rispetto allo scorso anno ed un valore medio che scende a 82 euro per famiglia. E’ quant ...