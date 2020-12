Alberto Matano esagera su Instagram: è andato oltre il limite (Di martedì 15 dicembre 2020) Il noto giornalista e conduttore Rai Alberto Matano ha pubblicato su Instagram un altro post decisamente “criptico”. Vediamo insieme cosa c’è dietro. La posa è quella di un felino con gli occhi puntati sulla preda e pronto a balzare in avanti da un momento all’altro per acciuffarla. O quella di un modello dallo sguardo sornione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Il noto giornalista e conduttore Raiha pubblicato suun altro post decisamente “criptico”. Vediamo insieme cosa c’è dietro. La posa è quella di un felino con gli occhi puntati sulla preda e pronto a balzare in avanti da un momento all’altro per acciuffarla. O quella di un modello dallo sguardo sornione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

leggoit : #AscoltiTv 14 dicembre 2020, Gf Vip al 20%. Exploit di Alberto Matano con la Vita in diretta - costa577 : La vita in diretta, lo sfogo di Alberto Matano: 'Io gay? Ho provato vergogna' - AuroraDangelo7 : L'ultimo canta con Alberto Matano alla 'vita in diretta' ? #Sanremo2021 - fortunatozeta : RT @FredMosby_: +++ #Sanremo2021 È UFFICIALE: ALBERTO MATANO PRESENTERÀ IL DOPOFESTIVAL ALL'INTERNO DEL BLOCCO DE 'LA VITA IN DIRETTA - POP… - FredMosby_ : +++ #Sanremo2021 È UFFICIALE: ALBERTO MATANO PRESENTERÀ IL DOPOFESTIVAL ALL'INTERNO DEL BLOCCO DE 'LA VITA IN DIRETTA - POP' +++ -