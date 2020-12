A 15 e 16 anni progettano una serra 2.0 e amplificatore homemade (Di martedì 15 dicembre 2020) Una serra 2.0, completamente automatica, disponibile al commercio e fai da te. Stampata completamente in 3d con materiali rinnovabili, non solo ridurrà lo spreco d'acqua, ma sarà anche una delle serre più eco-friendly sul commercio. Può essere alimentata tranquillamente ad energia solare o eolica. E' quanto hanno realizzato due giovanissimi ragazzi, Mattia D’Angelo, 15 anni, e Giulio Gaetti, 16, appassionati di tecnologia e fantascienza. Sul loro blog si presentano così: “Con i nostri progetti vogliamo dimostrare come, certe volte, noi ragazzi siamo più intraprendenti di alcuni adulti. Tentiamo, anche attraverso piccole invenzioni, di migliorare il mondo e di riportare valori perduti. Un mix tra datato e futuro, tra innovazione e riscoperta”. Mentre sono i Rock 'n' Nerd, che hanno presentato il loro progetto a Maker Fair, la fiera internazionale di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 dicembre 2020) Una2.0, completamente automatica, disponibile al commercio e fai da te. Stampata completamente in 3d con materiali rinnovabili, non solo ridurrà lo spreco d'acqua, ma sarà anche una delle serre più eco-friendly sul commercio. Può essere alimentata tranquillamente ad energia solare o eolica. E' quanto hanno realizzato due giovanissimi ragazzi, Mattia D’Angelo, 15, e Giulio Gaetti, 16, appassionati di tecnologia e fantascienza. Sul loro blog si presentano così: “Con i nostri progetti vogliamo dimostrare come, certe volte, noi ragazzi siamo più intraprendenti di alcuni adulti. Tentiamo, anche attraverso piccole invenzioni, di migliorare il mondo e di riportare valori perduti. Un mix tra datato e futuro, tra innovazione e riscoperta”. Mentre sono i Rock 'n' Nerd, che hanno presentato il loro progetto a Maker Fair, la fiera internazionale di ...

