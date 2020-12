Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)DEL 14 DICEMBREORE 7:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A1-NAPOLI DOVE A CAUSA DI MATERIALE DISPERSO SULLA CARREGIATA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’A24TERAMO IN DIREZIONE DEL NODO CON ESSA SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE ROAM SUD DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA TOR VERGATA ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA SVINCOLO PER LA PRENESTINA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL ...