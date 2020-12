Uomini e Donne, oggi: Gemma Galgani pronta ad andare oltre con Maurizio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gemma Galgani è cotta di Maurizio, oggi a Uomini e Donne la dama torinese gli fa capire che vuole fare passi più importanti con lui Inizia oggi 14 dicembre una nuova settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stano alle anticipazioni de Il Vicolo delle News al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato. Il cavaliere è uscito con Lucrezia Comanducci, il loro incontro però non è andato bene. Armando ha criticato duramente il comportamento della giovane dama. In studio ha raccontato che mancava il vino al Self service dove hanno mangiato insieme. Lei lo ha chiesto al ragazzo della reception, con lui è andata a comprarlo nel supermercato più vicino lasciando da solo il ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020)è cotta dila dama torinese gli fa capire che vuole fare passi più importanti con lui Inizia14 dicembre una nuova settimana di, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stano alle anticipazioni de Il Vicolo delle News al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato. Il cavaliere è uscito con Lucrezia Comanducci, il loro incontro però non è andato bene. Armando ha criticato duramente il comportamento della giovane dama. In studio ha raccontato che mancava il vino al Self service dove hanno mangiato insieme. Lei lo ha chiesto al ragazzo della reception, con lui è andata a comprarlo nel supermercato più vicino lasciando da solo il ...

