Uffizi | donata collezione di oltre 200 disegni dell' artista e scrittore Bino Sanminiatelli 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Il mecenatismo è nel Dna di questa città - commenta il direttoree Gallerie degliEike Schmidt - e lo dimostra anche questo importante lascito che chiude il 2020: una donazione di particolare significato non solo per gli, ma per Firenze e la sua storia. Con idisi suggella il rapporto tra letteratura e arte, in nome di una sublime toscanità che rimane, grazie al generoso gestoa figlia, un patrimonio a disposizione di tutti". Ladi opere disarà al centroa prossima diretta Facebook del museo per la serie "On Air", in programma domani alle ore 13: a parlarne sarà la curatrice dei ...