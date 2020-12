The Witcher di Netflix si prepara al Natale con l'evento 'Witchmas' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre i fan di The Witcher di Netflix aspettano pazientemente l'annuncio di quando sarà messa in onda la seconda stagione - visto che Henry Cavill si è recentemente infortunato - Netflix si sta dando da fare per intrattenere gli spettatori. L'account ufficiale Twitter di The Witcher ha annunciato i 6 Days of Witchmas, uno speciale evento festivo che presenterà due opzioni. In ciascuno dei 6 giorni, verrà offerto un regalo. I fan possono scegliere di accettare quel dono o invocare la Legge della Sorpresa. Per decidere si terrà una votazione, e la scelta vincente verrà svelata il giorno successivo in aggiunta alla successiva donazione e votazione. Tutto inizierà domani 15 dicembre con la prima votazione e durerà fino al 21 dicembre. "Veniamo con un invito per una celebrazione speciale ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre i fan di Thediaspettano pazientemente l'annuncio di quando sarà messa in onda la seconda stagione - visto che Henry Cavill si è recentemente infortunato -si sta dando da fare per intrattenere gli spettatori. L'account ufficiale Twitter di Theha annunciato i 6 Days of, uno specialefestivo che presenterà due opzioni. In ciascuno dei 6 giorni, verrà offerto un regalo. I fan possono scegliere di accettare quel dono o invocare la Legge della Sorpresa. Per decidere si terrà una votazione, e la scelta vincente verrà svelata il giorno successivo in aggiunta alla successiva donazione e votazione. Tutto inizierà domani 15 dicembre con la prima votazione e durerà fino al 21 dicembre. "Veniamo con un invito per una celebrazione speciale ...

