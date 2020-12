Serie C | promossi e bocciati 15° giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) In attesa di Padova-Triestina, che chiuderà il weekend diC, vediamo ie idi questa 15aC:Girone A PROMOSSO – COMO: i lariani fanno un bel balzo in avanti in classifica e si vanno a piazzare al secondo posto in classifica, in attesa del recupero della Pro Vercelli. Il Como si aggiudica lo scontro diretto interno con la Carrarese grazie al gol di Arrigoni che, al 78mo, segna il gol partita per i suoi. Con questi tre punti la squadra di Banchini si avvicina al Renate fermato sul pareggio dall’Olbia. BOCCIATO – PRO SESTO: terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Parravicini che cadono in casa contro il Pontedera. I lombardi escono sconfitti per 2-0, con le reti toscane firmate da Piana e ...