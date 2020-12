Regolamento Sorteggio Champions League 2020/2021: ottavi di finale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Le squadre italiane, Juventus, Lazio e Atalanta, qualificate al prossimo turno sono pronte a scoprire le avversarie del prossimo turno alle 12:00 di lunedì 14 dicembre. L’urna sarà divisa tra teste di serie (le prime classificate nei gironi) e non teste di serie (le seconde). Per il Sorteggio sono presenti alcune limitazioni: non possono infatti sfidarsi squadre dello stesso paese e nemmeno squadre che provengono dallo stesso girone. Le seconde classificate giocheranno la partita di andata tra le mura casalinghe. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per ildeglididi. Le squadre italiane, Juventus, Lazio e Atalanta, qualificate al prossimo turno sono pronte a scoprire le avversarie del prossimo turno alle 12:00 di lunedì 14 dicembre. L’urna sarà divisa tra teste di serie (le prime classificate nei gironi) e non teste di serie (le seconde). Per ilsono presenti alcune limitazioni: non possono infatti sfidarsi squadre dello stesso paese e nemmeno squadre che provengono dallo stesso girone. Le seconde classificate giocheranno la partita di andata tra le mura casalinghe. SportFace.

