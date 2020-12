Recovery e bilancio Ue, adottate decisioni dopo sblocco dei veti. Tutte le misure approvate formalmente dal Consiglio Ue (Di martedì 15 dicembre 2020) A seguito dell'accordo del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, sono state approvate formalmente oggi quasi Tutte le misure che erano rimaste bloccate, direttamente o indirettamente, dal veto di Polonia e Ungheria, relative al bilancio comunitario pluriennale 2021-2027, all'aumento del tetto delle "risorse proprie", al Recovery Plan post pandemico, al meccanismo di condizionalità dei fondi relativo al rispetto dello stato di diritto, agli accordi interistituzionali e al bilancio annuale 2021. Il pacchetto finanziario globale, negoziato dai leader dell'Ue al Consiglio europeo di luglio, vale complessivamente 1824,3 miliardi di euro, e combina il prossimo quadro finanziario pluriennale da 1074,3 miliardi di euro e il piano temporaneo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 dicembre 2020) A seguito dell'accordo deleuropeo del 10 e 11 dicembre, sono stateoggi quasileche erano rimaste bloccate, direttamente o indirettamente, dal veto di Polonia e Ungheria, relative alcomunitario pluriennale 2021-2027, all'aumento del tetto delle "risorse proprie", alPlan post pandemico, al meccanismo di condizionalità dei fondi relativo al rispetto dello stato di diritto, agli accordi interistituzionali e alannuale 2021. Il pacchetto finanziario globale, negoziato dai leader dell'Ue aleuropeo di luglio, vale complessivamente 1824,3 miliardi di euro, e combina il prossimo quadro finanziario pluriennale da 1074,3 miliardi di euro e il piano temporaneo ...

marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - TeresaBellanova : Se il presidente Conte dovesse insistere con la sua proposta di governance del Recovery Fund, presentandola nella L… - M5S_Europa : ???????????? L’Europa unita è più forte dei veti e degli egoismi. L’accordo raggiunto al @EUCouncil dà il via libera al b… - stez72 : Consiglio europeo: c'è l'accordo su Bilancio UE 2021-27 e Next Generation EU - uomoqualunque69 : RT @DonniniMario: Fregatura Recovery Fund.I 209 miliardi saranno 81“a fondo perduto” e 127,6 a PRESTITO (vanno restituiti=NUOVO DEBITO).Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery bilancio Recovery e bilancio Ue, adottate decisioni dopo sblocco dei veti askanews Recovery e bilancio Ue, adottate decisioni dopo sblocco dei veti. Tutte le misure approvate formalmente dal Consiglio europeo

Il pacchetto finanziario vale complessivamente 1824,3 miliardi di euro. Ora la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri in conformità con i loro requisiti costituzionali per entrare in vigore ... Recovery e bilancio Ue, adottate decisioni dopo sblocco dei veti

relative al bilancio comunitario pluriennale 2021-2027, all'aumento del tetto delle "risorse proprie", al Recovery Plan post pandemico, al meccanismo di condizionalità dei fondi relativo al ... Il pacchetto finanziario vale complessivamente 1824,3 miliardi di euro. Ora la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri in conformità con i loro requisiti costituzionali per entrare in vigore ...relative al bilancio comunitario pluriennale 2021-2027, all'aumento del tetto delle "risorse proprie", al Recovery Plan post pandemico, al meccanismo di condizionalità dei fondi relativo al ...