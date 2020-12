Preseason Nba, Nash: 'Orgoglioso e felice per Durant' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Kevin Durant è tornato e i Nets a tratti sembrano davvero una squadra in grado di mettere tutti in fila a Est. Fare previsioni dopo una singola partita di Preseason è assolutamente folle ma le ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Kevinè tornato e i Nets a tratti sembrano davvero una squadra in grado di mettere tutti in fila a Est. Fare previsioni dopo una singola partita diè assolutamente folle ma le ...

Nba24Official : ?? Il ritorno di #Durant #WeGoHard ?? #Gallinari subito protagonista in uscita dalla panchina #TrueToAtlanta ??… - BasketballAcdm : RT @supportersmagaz: Welcome back Kevin Durant! 15 punti in 24 minuti nel debutto coi @BrooklynNets in preseason, prima partita dopo 18 mes… - supportersmagaz : Welcome back Kevin Durant! 15 punti in 24 minuti nel debutto coi @BrooklynNets in preseason, prima partita dopo 18… - Gazzetta_NBA : #Durant: 'Il campo mi mancava'. #Nash: 'Orgoglioso e felice per Kevin' - RaiSport : ?? Vince #Atlanta nella preseason #Nba: #Gallinari firma 17 punti Successi anche per #Brooklyn e #Lakers, #Houston k… -