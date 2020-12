Paura in Inghilterra: scoperta una variante del Coronavirus ancora più contagiosa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli scienziati inglesi hanno individuato una nuova variante del Coronavirus: secondo i primi studi si diffonderebbe ancora più velocemente rispetto al Sars – CoV-2 responsabile dell’attuale pandemia. I Perché i casi di Coronavirus a Londra sono aumentati in maniera incontrollata negli ultimi giorni? La spiegazione potrebbe essere la nascita e la propagazione di una nuova variante di Coronavirus, individuata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli scienziati inglesi hanno individuato una nuovadel: secondo i primi studi si diffonderebbepiù velocemente rispetto al Sars – CoV-2 responsabile dell’attuale pandemia. I Perché i casi dia Londra sono aumentati in maniera incontrollata negli ultimi giorni? La spiegazione potrebbe essere la nascita e la propagazione di una nuovadi, individuata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La decisione di imporre ulteriori restrizioni per arginare i contagi, in rapido aumento, e per capire la natura della variante appena individuata ... Paura in Inghilterra: scoperta una variante del Coronavirus ancora più contagiosa

La decisione di imporre ulteriori restrizioni per arginare i contagi, in rapido aumento, e per capire la natura della variante appena individuata ...