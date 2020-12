Omicidio choc, ucciso un ragazzino di soli 12 anni. “È stato l’amico 14enne” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un Omicidio brutale, che ha visto come vittima un povero ragazzino di appena 12 anni. Proprio nella giornata di oggi, lunedì 14 dicembre, avrebbe compiuto 13 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita, abbandonato su un prato, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre. Per il suo assassinio gli investigatori hanno già individuato due persone: si tratta di due studenti che sono stati fermati nel weekend appena trascorso, proprio alcune ore dopo il terribile ritrovamento. A morire è stato Robert Buncis, che è stato ammazzato a Fishtoft, nel Lincolnshire, Regno Unito. Ad essere accusato del macabro gesto sono alunni della Haven High Academy di Boston, un ragazzo di 14 anni ed uno di 19. Quest’ultimo è attualmente tenuto in custodia dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Unbrutale, che ha visto come vittima un poverodi appena 12. Proprio nella giornata di oggi, lunedì 14 dicembre, avrebbe compiuto 13. Il suo corpo èrinvenuto privo di vita, abbandonato su un prato, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre. Per il suo assassinio gli investigatori hanno già individuato due persone: si tratta di due studenti che sono stati fermati nel weekend appena trascorso, proprio alcune ore dopo il terribile ritrovamento. A morire èRobert Buncis, che èammazzato a Fishtoft, nel Lincolnshire, Regno Unito. Ad essere accusato del macabro gesto sono alunni della Haven High Academy di Boston, un ragazzo di 14ed uno di 19. Quest’ultimo è attualmente tenuto in custodia dalle ...

