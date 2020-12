“Non potete farlo”. UeD, l’appello a Maria De Filippi: “Non può essere lui il nuovo tronista”: chi è l’uomo ‘della discordia’ (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha fatto in poco tempo il giro del web la notizia dell’abbandono del trono di Uomini e Donne da parte di Gianluca De Matteis. Il tronista è arrivato a settembre per la prima volta e sin da subito ha avuto un rapporto ‘problematico’ con le telecamere, sentendosi molto spesso inadeguato al contesto e/o poco attratto dalle corteggiatrici arrivate per lui nel programma, finendo per chiudere anticipatamente tutte le frequentazioni senza mai arrivare a concretizzare alcun percorso. Dopo poco più di due mesi Gianluca ha deciso di dire basta e ha inaspettatamente deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne, finendo per arrendersi ai suoi dubbi circa il senso della sua presenza in studio. Il tronista, disperato e in lacrime al punto tale da non riuscire a parlare, ha comunicato la sua decisione allo studio e in particolare a Maria, spiegando che quello non fosse il posto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha fatto in poco tempo il giro del web la notizia dell’abbandono del trono di Uomini e Donne da parte di Gianluca De Matteis. Il tronista è arrivato a settembre per la prima volta e sin da subito ha avuto un rapporto ‘problematico’ con le telecamere, sentendosi molto spesso inadeguato al contesto e/o poco attratto dalle corteggiatrici arrivate per lui nel programma, finendo per chiudere anticipatamente tutte le frequentazioni senza mai arrivare a concretizzare alcun percorso. Dopo poco più di due mesi Gianluca ha deciso di dire basta e ha inaspettatamente deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne, finendo per arrendersi ai suoi dubbi circa il senso della sua presenza in studio. Il tronista, disperato e in lacrime al punto tale da non riuscire a parlare, ha comunicato la sua decisione allo studio e in particolare a, spiegando che quello non fosse il posto ...

