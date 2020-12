Morte Maradona, il figlio Diego Jr: “Andrò al processo, voglio sapere la verità. Figlio illegittimo? Rispondo così” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il mistero sulla Morte di Diego Armando Maradona si fa sempre più fitto.Maradona, Collovati senza filtri: “Struggente vedere certe immagini, lo volevano portare alla Morte”Il Pibe de Oro è scomparso lo scoro 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio, ma le condizioni in cui ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita destano sospetti. L'ex Napoli viveva da solo nella propria abitazione benché avesse subito un'operazione delicata da pochi giorni, con medici e infermieri che non si occupavano di lui nel migliore dei modi. Negli ultimi giorni ha infatti fatto scalpore il video in cui Diego, a pochi giorni dall'intervento, fumava tranquillamente un sigaro. Qualcosa che non dovrebbe fare chi non sta bene di salute e di conseguenza uno nelle condizioni del Diez. In merito a una ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il mistero sulladiArmandosi fa sempre più fitto., Collovati senza filtri: “Struggente vedere certe immagini, lo volevano portare alla”Il Pibe de Oro è scomparso lo scoro 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio, ma le condizioni in cui ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita destano sospetti. L'ex Napoli viveva da solo nella propria abitazione benché avesse subito un'operazione delicata da pochi giorni, con medici e infermieri che non si occupavano di lui nel migliore dei modi. Negli ultimi giorni ha infatti fatto scalpore il video in cui, a pochi giorni dall'intervento, fumava tranquillamente un sigaro. Qualcosa che non dovrebbe fare chi non sta bene di salute e di conseguenza uno nelle condizioni del Diez. In merito a una ...

