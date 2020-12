Milan, Ibrahimovic: “Dobbiamo coltivare il sogno di vincere lo scudetto” (Di lunedì 14 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è intervenuto all'interno dei 'Gazzetta Sports Award 2020' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 14 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Zlatan, attaccante del, è intervenuto all'interno dei 'Gazzetta Sports Award 2020' Pianeta

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - capuanogio : Condò su #Repubblica: 'Dall'#Inter la risposta migliore in chiave scudetto dopo la settimana delle coppe. #Milan, l… - GurzoBahri : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare così: ab… - MilanPress_it : Ibrahimovic premiato 'Leggenda' alla sesta edizione dei Gazzetta Sports Award???????? -