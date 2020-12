Inter-Napoli, scelto il fischietto per il big match del turno infrasettimanale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà l’arbitro Massa di Imperia a dirigere il match valido per la 12esima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. In scena questo mercoledì, 16 dicembre, alle ore 20 e 45 nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Gli assistenti del fischietto ligure saranno, Meli-Alassio. IV Uomo: Forneau e al VAR ci sarà la coppia Calvarese-Del Giovane. Questi tutti i precedenti in Serie A di Massa con gli azzurri: 8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3 8 febbraio 2014: Napoli-Milan 3-1 25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4 5 ottobre 2014: Napoli-Torino 2-1 6 gennaio 2015: Cesena-Napoli 1-4 23 febbraio 2015: Napoli-Sassuolo 2-0 30 aprile 2015: Empoli-Napoli 4-2 25 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà l’arbitro Massa di Imperia a dirigere ilvalido per la 12esima giornata di Serie A tra. In scena questo mercoledì, 16 dicembre, alle ore 20 e 45 nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Gli assistenti delligure saranno, Meli-Alassio. IV Uomo: Forneau e al VAR ci sarà la coppia Calvarese-Del Giovane. Questi tutti i precedenti in Serie A di Massa con gli azzurri: 8 maggio 2013: Bologna-0-3 8 febbraio 2014:-Milan 3-1 25 marzo 2014: Catania-2-4 5 ottobre 2014:-Torino 2-1 6 gennaio 2015: Cesena-1-4 23 febbraio 2015:-Sassuolo 2-0 30 aprile 2015: Empoli-4-2 25 ...

