Il Papu Gomez ai tifosi atalantini: "Quando andrò via saprete tutto" (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi”. Inizia così il messaggio del Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, ai tifosi bergamaschi affidato a una storia Instagram. La panchina nella partita di ieri contro la Fiorentina, vinta dall’Atalanta per 3-0, ha alimentato ancor di più le voci di una rottura del rapporto tra lui e il mister Giampiero Gasperini e reso probabile un suo addio a gennaio. Così, Gomez ha voluto chiarire: “Solo volevo dirvi che Quando me ne andrò, si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”, scrive chiudendo il messaggio con due cuori nerazzurri. tutto è iniziato il primo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Cari, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi”. Inizia così il messaggio del, capitano dell’Atalanta, aibergamaschi affidato a una storia Instagram. La panchina nella partita di ieri contro la Fiorentina, vinta dall’Atalanta per 3-0, ha alimentato ancor di più le voci di una rottura del rapporto tra lui e il mister Giampiero Gasperini e reso probabile un suo addio a gennaio. Così,ha voluto chiarire: “Solo volevo dirvi cheme ne, si saprà la verità di. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”, scrive chiudendo il messaggio con due cuori nerazzurri.è iniziato il primo ...

