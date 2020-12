Ibrahimovic carica il Milan: 'Scudetto? Serve il coraggio di sognarlo' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic (©Getty Images) Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio 'Leggenda' ai Gazzetta Sports Awards . Intervenuto alla rosea, ha parlato di questo trofeo e del suo momento di forma: '... Leggi su milanlive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan(©Getty Images) Zlatanha ricevuto il premio 'Leggenda' ai Gazzetta Sports Awards . Intervenuto alla rosea, ha parlato di questo trofeo e del suo momento di forma: '...

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio “Leggenda” ai Gazzetta Sports Awards. Intervenuto alla rosea, ha parlato di questo trofeo e del suo momento di forma: “Dispiace non essere lì fisicamente. Sono ... Ibra indica la via: "Il Milan deve avere il coraggio di sognare lo scudetto"

