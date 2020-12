Governo e Cts: «Giro di vite». Bassetti: «Non ve la prendete con gli italiani, non è loro la colpa» (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Non mi pare si possa dire che gli italiani hanno fatto qualcosa di male, uscire e andare in Giro per lo shopping è consentito dai colori delle Regioni». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute di Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria commenta le polemiche dopo le immagini del weekend con i centri delle grandi città presi d’assalto per lo shopping natalizio. E critica l’idea del Governo che vorrebbe un Natale e Capodanno in zona rossa. Premier e ministri su questo punto si stanno confrontando serratamente con i tecnici del Cts. Come ha anticipato uno dei partecipanti, un nuovo Giro di vite «è inevitabile, su questo siamo tutti d’accordo». Bassetti: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Non mi pare si possa dire che glihanno fatto qualcosa di male, uscire e andare inper lo shopping è consentito dai colori delle Regioni». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute di Matteo. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria commenta le polemiche dopo le immagini del weekend con i centri delle grandi città presi d’assalto per lo shopping natalizio. E critica l’idea delche vorrebbe un Natale e Capodanno in zona rossa. Premier e ministri su questo punto si stanno confrontando serratamente con i tecnici del Cts. Come ha anticipato uno dei partecipanti, un nuovodi«è inevitabile, su questo siamo tutti d’accordo».: ...

