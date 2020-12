Google, da Gmail a Youtube: crash dei servizi in tutto il mondo (Di lunedì 14 dicembre 2020) I principali servizi di Google dedicati al telelavoro sono andati in tilt oggi, assieme a Youtube, Google Play e Google Docs. E' quanto riferisce l'Afp, spiegando che il problema è stato globale ed ha interessato più precisamente tutti i siti che richiedono una password. I problemi principali sono stati segnalati prima in Europa e poi negli Stati Uniti a causa del fuso orario. Per il momento Google non ha rilasciato commenti. Le ragioni del guasto non sono ancora state spiegate. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) I principalididedicati al telelavoro sono andati in tilt oggi, assieme aPlay eDocs. E' quanto riferisce l'Afp, spiegando che il problema è stato globale ed ha interessato più precisamente tutti i siti che richiedono una password. I problemi principali sono stati segnalati prima in Europa e poi negli Stati Uniti a causa del fuso orario. Per il momentonon ha rilasciato commenti. Le ragioni del guasto non sono ancora state spiegate.

