GF Vip | l’Orlando indaga sui segreti della De Grenet

Leggi su solodonna

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo una serie di domandetrici di Samantha DeStefania Orlando ha cominciato a sospettarenew entry. Alla donna, infatti, non è piaciuto il fare inquisitorio di Samantha, soprattutto in merito ai rapporti con la Brandi. Poche ora fa Samantha Deha commesso una gaffe con Stefania Orlando che non è passata inosservata. Chiacchierando con la sua amica, infatti, la new entry del programma ha chiesto in Articolo completo: dal blog SoloDonna