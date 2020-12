GF Vip 5, Nardi si lascia sfuggire che il programma termina a metà febbraio. Zorzi: «L’8 febbraio ci mettono su un aereo per l’Isola dei Famosi» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tommaso Zorzi (US Endemol Shine) Piccola “gaffe” di Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello Vip. Durante un dialogo con i suoi nuovi coinquilini, il conte italo-inglese si è infatti lasciato sfuggire qualcosa di troppo sulla data della finale del reality, ancora sconosciuta ai concorrenti in gioco da settembre. Una ’svista’ che non è passata inosservata a Tommaso Zorzi. Al momento, i ‘vipponi’ iniziali sanno che il GFVIP terminerà lunedì 8 febbraio 2021, mentre ci risulta – esattamente come a Nardi – che le luci della trasmissione si spegneranno la settimana successiva, il 15 febbraio. Senza pensare troppo alle conseguenze, Nardi ha dunque detto: “Tutto finisce a metà ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tommaso(US Endemol Shine) Piccola “gaffe” di Filipponella casa del Grande Fratello Vip. Durante un dialogo con i suoi nuovi coinquilini, il conte italo-inglese si è infattitoqualcosa di troppo sulla data della finale del reality, ancora sconosciuta ai concorrenti in gioco da settembre. Una ’svista’ che non è passata inosservata a Tommaso. Al momento, i ‘vipponi’ iniziali sanno che il GFVIP terminerà lunedì 82021, mentre ci risulta – esattamente come a– che le luci della trasmissione si spegneranno la settimana successiva, il 15. Senza pensare troppo alle conseguenze,ha dunque detto: “Tutto finisce a...

