Flash News del 14 Dicembre 2020

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Le folle viste nelle vie del centro per lo shopping Natalizio lo scorso fine settimana in molte città, destano grande preoccupazione, in un’Italia ritornata a quasi tutte le regioni in fascia gialla,, a parte alcune ancora in fascia arancione come la Campania, Toscana, l’Abruzzo, la Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano con misure meno stringenti. Gli esperti raccomandano ancora grande rigore, troppi ancora i decessi: 1.000 nell’ultimo fine settimana e il rapporto tra positivi e tamponi è in risalita; Il Veneto è la regione con il maggior numero di contagi, qui sono state chiuse le strade del centro a Treviso e Padova, troppo affollate. Il Presidente della regione, Zaia, commenta “è uno spettacolo immondo”; Il Governo sta valutando una nuova stretta: le misure potrebbero essere decise nelle prossime ore, dopo l’incontro tra i Capi Delegazioni, Ministri e Comitato Tecnico ...