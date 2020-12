Donazzan: “Scuola a luglio? I dipendenti pubblici non sono toccati da crisi, chiedo a loro massimo sforzo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'assessore all'Istruzione, Elena Donazzan, a Radio 24, torna sulla possibilità di prolungare le lezioni fino a luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'assessore all'Istruzione, Elena, a Radio 24, torna sulla possibilità di prolungare le lezioni fino a. L'articolo .

orizzontescuola : Donazzan: “Scuola a luglio? I dipendenti pubblici non sono toccati da crisi, chiedo a loro massimo sforzo” - Radio24_news : Prolungare le lezioni fino a luglio? 'L'avevo già proposto l'anno scorso' - dice a Tutti a scuola di @pieraceci ? l… - PantheonVerona : Approvato il piano di offerta formativa 2021-2022 del Veneto. Previsti nuovi indirizzi e percorsi formativi. Soddis… - ReteVeneta : BASSANO DEL GRAPPA | SCUOLA, DONAZZAN: «ECCO COME TORNERANNO IN CLASSE I NOSTRI GIOVANI» - primogiornale : «Il ministro Azzolina propone di andare a scuola fino a tutto giugno? Lo avevo proposto già per concludere il prece… -