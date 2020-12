Digital Health, competenze di sistema per assicurare appropriatezza e sicurezza (Di lunedì 14 dicembre 2020) FIRENZE, 14 dicembre – I temi della Digital Therapeutics, dell’Intelligenza Artificiale e della Sanità digitale sono correlati al macro-argomento della sanità digitale, che è stato protagonista di questo XLI Congresso. Sia l’Intelligenza Artificiale che le Digital Therapeutics (DTx) rientrano nella sfera di competenza del Farmacista del SSN e sono state protagoniste di una delle ultime sessioni congressuali. Queste tecnologie permettono di trarre informazioni utili dall’immenso patrimonio di dati raccolti dal sistema sanitario a supporto delle decisioni cliniche, per garantire la sicurezza ed efficacia dei software usati come dispositivo medico oppure divenire veri e propri interventi terapeutici. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) FIRENZE, 14 dicembre – I temi della Digital Therapeutics, dell’Intelligenza Artificiale e della Sanità digitale sono correlati al macro-argomento della sanità digitale, che è stato protagonista di questo XLI Congresso. Sia l’Intelligenza Artificiale che le Digital Therapeutics (DTx) rientrano nella sfera di competenza del Farmacista del SSN e sono state protagoniste di una delle ultime sessioni congressuali. Queste tecnologie permettono di trarre informazioni utili dall’immenso patrimonio di dati raccolti dal sistema sanitario a supporto delle decisioni cliniche, per garantire la sicurezza ed efficacia dei software usati come dispositivo medico oppure divenire veri e propri interventi terapeutici.

