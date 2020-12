Di Maio propone: 'Nel 2021 le partite iva non dovrebbero pagare tasse' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ecco cosa sscrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio:'Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato un calo del 33% del ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ecco cosa sscrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di:'Ilanno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato un calo del 33% del ...

globalistIT : Peccato che hanno già pagato gli anticipi - ve10ve : RT @Nonha_stata: Renzi che propone Di Maio come presidente del consiglio dei competenti ?? Credevo di averle lette tutte. - h2AWursX2KbXPuk : Torino Granata: Maradona, Di Maio propone il Triangolare della Pace con Italia, Argentina e Inghilterra.… - infoitsport : Luigi Di Maio propone un triangolare per la pace in ricordo di Maradona - infoitsport : Maradona, Di Maio propone il Triangolare della Pace con Italia, Argentina e Inghilterra -