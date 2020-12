De Luca: “Mobilità tra comuni? Se la permettessero, necessario un reparto di psichiatria” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vincenzo De Luca ha parlato ai microfoni di Che tempo che fa, trasmissione usualmente in onda su Rai 3. Il presidente della Regione Campania ha offerto un’analisi sull’emergenza Coronavirus italiana, delineandone peculiarità ed eventuali risvolti. Di seguito le parole di De Luca: “Dobbiamo parlare con i nostri concittadini un linguaggio di verità. Per tutti noi, non vivere il Natale come sempre è una grande sofferenza, ma se vogliamo godere il calore di Natale, apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10mila decessi per Covid. Se non abbiamo rigore in queste due settimane decisive, avremo una terza ondata ancora più virulenta di quella che abbiamo conosciuto, per due ragioni. Perché apriamo le scuole e perché a fine dicembre o inizio gennaio avremo il picco dell’influenza stagionale. Se ci troviamo con ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vincenzo Deha parlato ai microfoni di Che tempo che fa, trasmissione usualmente in onda su Rai 3. Il presidente della Regione Campania ha offerto un’analisi sull’emergenza Coronavirus italiana, delineandone peculiarità ed eventuali risvolti. Di seguito le parole di De: “Dobbiamo parlare con i nostri concittadini un linguaggio di verità. Per tutti noi, non vivere il Natale come sempre è una grande sofferenza, ma se vogliamo godere il calore di Natale, apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10mila decessi per Covid. Se non abbiamo rigore in queste due settimane decisive, avremo una terza ondata ancora più virulenta di quella che abbiamo conosciuto, per due ragioni. Perché apriamo le scuole e perché a fine dicembre o inizio gennaio avremo il picco dell’influenza stagionale. Se ci troviamo con ...

