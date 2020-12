Dal 19 dicembre Italia in zona rossa non ufficiale oggi: quando parla Conte sul DPCM (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tocca mettere un freno alle voci che in queste ore danno per scontato l’arrivo della zona rossa in Italia a partire dal 19 dicembre, al punto che ora ci si chiede quando parla Conte sul nuovo DPCM. O, in ogni caso, su un eventuale aggiornamento dello stesso, dopo aver osservato a più riprese in passato quali siano le differenze tra zona arancione e rossa. La situazione, per quanto possa apparire chiara, richiede ancora dei passaggi che rendono le voci di queste ore tutt’altro che ufficiali. Del resto, in questi mesi abbiamo osservato in diverse circostante che un nuovo DPCM, o quantomeno un aggiornamento parziale del precedente, possa mettere il Presidente del Consiglio nel dare annunci differenti ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tocca mettere un freno alle voci che in queste ore danno per scontato l’arrivo dellaina partire dal 19, al punto che ora ci si chiedesul nuovo. O, in ogni caso, su un eventuale aggiornamento dello stesso, dopo aver osservato a più riprese in passato quali siano le differenze traarancione e. La situazione, per quanto possa apparire chiara, richiede ancora dei passaggi che rendono le voci di queste ore tutt’altro che ufficiali. Del resto, in questi mesi abbiamo osservato in diverse circostante che un nuovo, o quantomeno un aggiornamento parziale del precedente, possa mettere il Presidente del Consiglio nel dare annunci differenti ...

