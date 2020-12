Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Sì a nuove chiusure per Natale. Un errore aprire Lombardia e Piemonte» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con quasi 50mila tamponi, i nuovi casi da Coronavirus registrati oggi in Italia sono stati 12.030. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute ha fatto registrare anche un alto numero di vittime legate al Coronavirus. Un dato che non accenna a diminuire, così come quello dei contagi in Veneto: «È l’unica Regione che ha una tendenza negativa», spiega a Open Daniela Paolotti, ricercatrice alla Fondazione Isi di Torino. Quasi 3mila casi su circa 9mila tamponi effettuati. In Veneto il tasso di positività continua a essere molto alto. Sono necessarie nuove misure? «La fotografia della situazione epidemiologica mostra sicuramente come, davanti a un miglioramento in quasi tutte le regioni italiane, il Veneto continui a raccogliere numeri negativi. Nel resto ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con quasi 50mila tamponi, i nuovi casi daregistrati oggi in Italia sono stati 12.030. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute ha fatto registrare anche un alto numero di vittime legate al. Un dato che non accenna a diminuire, così come quello dei contagi in Veneto: «È l’unica Regione che ha una tendenza negativa», spiega a Open Daniela, ricercatrice alla Fondazione Isi di Torino. Quasi 3mila casi su circa 9mila tamponi effettuati. In Veneto il tasso di positività continua a essere molto alto. Sono necessariemisure? «La fotografia della situazione epidemiologica mostra sicuramente come, davanti a un miglioramento in quasi tutte le regioni italiane, il Veneto continui a raccoglierenegativi. Nel resto ...

In Olanda scatta un lockdown di cinque settimane per arginare il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte. D'altronde, avverte il Centro europeo per il controllo ...