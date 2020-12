Barbara D’Urso: “Questa non è la televisione del dolore” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Questa non è la televisione del dolore, ma dei sentimenti. Si ride e si piange nella vita, e penso che raccontare entrambi gli aspetti sia il modo migliore di rappresentare gli italiani”. Parole di Barbara D’Urso. Un’introduzione insolita, dedicata alla storia di Iva Zanicchi: raramente la conduttrice “spiega” il proprio modo di fare intrattenimento. Iva è stata ospite Domenica Live per raccontare la morte del fratello causa covid-19, come aveva già fatto con Silvia Toffanin a Verissimo: “Con mia sorella ci hanno dimesso dopo nove giorni, e siamo andati da Antonio a salutarlo, convinti di rivederlo dopo qualche giorno a casa. Invece il giorno dopo è precipitato tutto nel giro di dodici ore. Era un cardiopatico, ha sofferto tantissimo e non ce l’ha fatta“. E ieri in studio dalla D’Urso sono arrivati i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)non è ladel dolore, ma dei sentimenti. Si ride e si piange nella vita, e penso che raccontare entrambi gli aspetti sia il modo migliore di rappresentare gli italiani”. Parole di. Un’introduzione insolita, dedicata alla storia di Iva Zanicchi: raramente la conduttrice “spiega” il proprio modo di fare intrattenimento. Iva è stata ospite Domenica Live per raccontare la morte del fratello causa covid-19, come aveva già fatto con Silvia Toffanin a Verissimo: “Con mia sorella ci hanno dimesso dopo nove giorni, e siamo andati da Antonio a salutarlo, convinti di rivederlo dopo qualche giorno a casa. Invece il giorno dopo è precipitato tutto nel giro di dodici ore. Era un cardiopatico, ha sofferto tantissimo e non ce l’ha fatta“. E ieri in studio dallasono arrivati i ...

