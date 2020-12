Aspi: assemblea straordinaria Atlantia convocata per 15 gennaio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, facendo seguito a quanto deliberato nelle sedute precedenti, ha approvato il progetto di scissione e ha convocato l'assemblea straordinaria degli Azionisti per il prossimo 15 gennaio 2021 per deliberare sulla scissione parziale e proporzionale in favore della beneficiaria Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A., già costituita l'8 settembre 2020 ed interamente posseduta da Atlantia. Lo comunica Atlantia in una nota. La convocazione dell'assemblea fa seguito alla decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre scorso di ritirare il medesimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, facendo seguito a quanto deliberato nelle sedute precedenti, ha approvato il progetto di scissione e ha convocato l'degli Azionisti per il prossimo 152021 per deliberare sulla scissione parziale e proporzionale in favore della beneficiaria Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A., già costituita l'8 settembre 2020 ed interamente posseduta da. Lo comunicain una nota. La convocazione dell'fa seguito alla decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre scorso di ritirare il medesimo punto all'ordine del giorno dell'...

